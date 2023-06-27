力挺打火兄弟 台南市中壇善心會總會捐贈逾百萬器材
保護消防人員滅火救災安全，台南市中壇善心會總會、高雄分會、馬來西亞分會，今天下午共同捐贈價值144萬多元的手持式熱顯儀50台、破壞器材5具給台南市消防局第七大隊，由消防局長李明峯等人代表接受。
捐贈儀式下午2點在第七大隊隊部舉行，由台南市中壇善心總會會長萬漢林、高雄分會會長張國新、馬來西亞分會會長拿督姚麗春發動各會員籌款共同捐贈，消防局長李明峯代表受贈，頒發感謝狀及紀念品。
萬漢林表示，希望能為消防盡一份心力，讓消防人員更有能力為台南市民居家安全有保障，也希望這批裝備能夠對消防人員有所幫助，未來有機會將再盡棉薄之力。
第七救災救護大隊說，感謝台南市中壇善心總會、高雄分會、馬來西亞分會，長期對消防的支持與照顧，無私為消防提升硬體設備，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，進而關心消防人員的防災及救災安全，共同打造台南市成為宜居的城市。
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