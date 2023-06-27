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以為可當線上歌手獲「抖內」花蓮女遭騙41萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名潘姓女子喜歡唱歌，在歌唱軟體收到詐騙私訊，以為能當線上伴唱歌手獲「抖內（打賞）」，誤中陷阱遭詐41萬元。警方成立專案小組，逮捕楊姓車手，依詐欺罪嫌送辦。

愛唱歌的潘姓女子下載歌唱軟體練歌喉，本月中旬接到不明人士私訊，問她是否願意從事線上伴唱賺錢，潘女誤信同意，被邀請加入「阿里郎會員」LINE群組，收到「黃文越老師」傳送網址，點選連結加入會員。

「黃文越老師」聲稱，申辦帳戶就可每天打賞30次，可賺到新台幣900元，滿3天可升級，還會贈送錄音設備，讓她一圓伴唱歌手賺錢夢，並稱，「激活帳戶需儲值費用及提領帳戶現金需繳費提升帳戶等級」、「款項較大要使用虛擬貨幣支付」等。

潘女對詐騙集團話術信以為真，以網路轉帳、超商刷條碼付費、面交等方式，共計匯款41餘萬元，後來驚覺被騙，向新城警分局報案。新城警分局組成專案小組，假藉面交約在超商碰頭，警方利用面交時，逮捕30歲楊姓車手，依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，詐騙集團知道被害人熱愛唱歌，以此為餌，吹捧洗腦可成為線上歌手，「抖內」獲利，是新型態的詐騙手法；且犯嫌為躲避警方追查，利用加密貨幣作為支付工具，提醒民眾，詐團常利用有私訊功能的交友軟體或線上手遊等，尋找並聯繫受害者，千萬不要相信來源不明的訊息，建議可在LINE上搜尋「趨勢科技防詐達人」並加入好友，即時確認不明連結，避免誤中圈套。

花蓮一名愛唱歌的潘姓女子，在歌唱軟體接獲私訊，誤中詐騙集團「當線上歌手獲抖內」話術，遭騙41萬元。記者王燕華／翻攝
花蓮一名愛唱歌的潘姓女子，在歌唱軟體接獲私訊，誤中詐騙集團「當線上歌手獲抖內」話術，遭騙41萬元。記者王燕華／翻攝
花蓮一名愛唱歌的潘姓女子，在歌唱軟體接獲私訊，誤中詐騙集團「當線上歌手獲抖內」話術，遭騙41萬元。記者王燕華／翻攝
花蓮一名愛唱歌的潘姓女子，在歌唱軟體接獲私訊，誤中詐騙集團「當線上歌手獲抖內」話術，遭騙41萬元。記者王燕華／翻攝

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