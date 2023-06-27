以為可當線上歌手獲「抖內」花蓮女遭騙41萬

花蓮一名潘姓女子喜歡唱歌，在歌唱軟體收到詐騙私訊，以為能當線上伴唱歌手獲「抖內（打賞）」，誤中陷阱遭詐41萬元。警方成立專案小組，逮捕楊姓車手，依詐欺罪嫌送辦。

愛唱歌的潘姓女子下載歌唱軟體練歌喉，本月中旬接到不明人士私訊，問她是否願意從事線上伴唱賺錢，潘女誤信同意，被邀請加入「阿里郎會員」LINE群組，收到「黃文越老師」傳送網址，點選連結加入會員。

「黃文越老師」聲稱，申辦帳戶就可每天打賞30次，可賺到新台幣900元，滿3天可升級，還會贈送錄音設備，讓她一圓伴唱歌手賺錢夢，並稱，「激活帳戶需儲值費用及提領帳戶現金需繳費提升帳戶等級」、「款項較大要使用虛擬貨幣支付」等。

潘女對詐騙集團話術信以為真，以網路轉帳、超商刷條碼付費、面交等方式，共計匯款41餘萬元，後來驚覺被騙，向新城警分局報案。新城警分局組成專案小組，假藉面交約在超商碰頭，警方利用面交時，逮捕30歲楊姓車手，依詐欺罪嫌送辦。