桃園驚傳人倫凶殺案！逆子勒斃6旬病母 伴屍7小時才自首
桃園市蘆竹區一處民宅昨上午9點多驚傳人倫凶殺命案，6旬張姓婦人飽受病痛之苦，端午節剛從醫院動完手術返家，未料昨上午卻遭兒子勒斃，直到下午兒子主動打電話向警方自首，救護人員到場時婦人已明顯死亡，事發後附近鄰居相當震驚，詳細行凶動機有待警方進一步釐清。
事發地點位於蘆竹區大竹路一處民宅，附近住戶指出，張姓婦人育有1子1女，丈夫幾年前過世後和兒子同住，女兒則住在隔壁，平時張婦大多獨自外出購物，過去與張婦碰到面會打招呼，但近年張婦因脊椎問題身體欠佳，即使手術過後情況仍不理想，行動相當緩慢，因此後來較少與人接觸。
鄰居說，張婦端午節前再度到醫院動手術，幾天前才剛返家休養，沒想到傳出遭兒子勒斃的噩耗；昨有住戶上午11點多看見張婦兒子心事重重，下午就聽說有其他鄰居經張婦兒子請求協助報案，但遭拒絕，直到下午4點多張婦兒子自己打電話向派出所自首，消息才傳開來。
對此消防人員昨下午4點42分獲報抵達現場，婦人已經無生命跡象，兒子坦承勒死媽媽，由於人已呈屍僵，死亡多時，因此放棄急救。據了解，該案因加害人與被害人是家人，屬國民法官案件，目前由檢方偵辦中。
鄰居表示，過去張婦兒子遇到鄰居幾乎不會打招呼，較少與他人來往，事發當時也沒有聽見爭吵或其他聲響，而婦人女兒事後接獲通知已進行後事處理，詳細行凶動機有待警方進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言