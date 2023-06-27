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急救先鋒APP 台南消防人員召募有急救能力者加入救人
為了搶救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，消防署推出「急救先鋒」APP，召募有急救能力的志願者註冊加入，成為急救先鋒，全國註冊為為急救先鋒者高達1萬3千多人，台南市消防局今天說，為了更加完善到院前緊急救護，希望有熱誠的民眾一同參加即時救援行列，共同守護市民生命安全。
消防局緊急救護科說，「急救先鋒」APP系統功能，當有人在公共場所倒下且為突發性心肺功能停止時，消防局在派遣救護車前往的同時，也可以透過此一APP通知患者周遭的急救先鋒。透過APP引導，急救先鋒能即時找到患者、進行心肺復甦術急救，儘早啟動「生命之鏈」，以增加OHCA患者的存活機會。
緊急救護科人員表示，急救先鋒APP系統，已提供3萬5件餘次的下載，註冊為為急救先鋒者高達1萬3353人，為了更加完善到院前緊急救護，包括和緯等消防分隊目前都積極推廣。
消防局長李明峯表示，提升OHCA患者的存活率，一直是消防局努力的方向。由於救護需求量日益上升，救護量能相形匱乏，配合消防署急救先鋒APP的推出，可以讓需要急救的民眾得到即時的搶救，有助提高民眾的存活率。
台南市長黃偉哲說，成立健康友善的城市一直是台南市政府施政目標，號召有志之士一同下載並加入急救先鋒的行列，更能健全到院前的緊急醫療網。藉由此APP的推播，讓有急救能力的民眾儘速伸出援手，爭取患者的黃金救援時間，讓台南成為安全且宜居的城市。
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