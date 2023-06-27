急救先鋒APP 台南消防人員召募有急救能力者加入救人

為了搶救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，消防署推出「急救先鋒」APP，召募有急救能力的志願者註冊加入，成為急救先鋒，全國註冊為為急救先鋒者高達1萬3千多人，台南市消防局今天說，為了更加完善到院前緊急救護，希望有熱誠的民眾一同參加即時救援行列，共同守護市民生命安全。

消防局緊急救護科說，「急救先鋒」APP系統功能，當有人在公共場所倒下且為突發性心肺功能停止時，消防局在派遣救護車前往的同時，也可以透過此一APP通知患者周遭的急救先鋒。透過APP引導，急救先鋒能即時找到患者、進行心肺復甦術急救，儘早啟動「生命之鏈」，以增加OHCA患者的存活機會。

緊急救護科人員表示，急救先鋒APP系統，已提供3萬5件餘次的下載，註冊為為急救先鋒者高達1萬3353人，為了更加完善到院前緊急救護，包括和緯等消防分隊目前都積極推廣。

消防局長李明峯表示，提升OHCA患者的存活率，一直是消防局努力的方向。由於救護需求量日益上升，救護量能相形匱乏，配合消防署急救先鋒APP的推出，可以讓需要急救的民眾得到即時的搶救，有助提高民眾的存活率。