聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳釗燮遭臉書留言威脅滅門 台南男落網恐嚇遭訴
調查局日前接獲檢舉，使用臉書帳號「Tsung Chang」的不明人士，今年5 月10日下午6時 7 分及8 分，分別在外交部官方臉書粉絲專頁下，多次留言「必需將(外交部長)吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，一個活口都不能留，以免禍害台灣」等意圖加害吳釗燮及其家人有關生命、身體之恐嚇言論。檢調循線逮捕台南市一名張姓男子，今依涉犯刑法第恐嚇罪嫌將他起訴。
檢調查出，臉書粉專「外交部 Ministry of Foreign Affairs,ROC(Taiwan)」今年 5 月 10 日下午 5 時 34 分，發布「台海如發生戰事對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重!」之貼文，張男進而在留言處多次留言「必需將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，一個活口都不能留，以免禍害台灣」等語，調查局於是指派資安工作站報請台南地檢署指揮偵辦。
經溯源發現，該臉書帳號係由台南市民張姓男子所使用，資安工作站蒐證報請檢方指揮偵辦，與台南市調查處及高雄市調查處前往張男住所搜索、約談，調查局同時查扣張男手機、筆電送交鑑識採證，今由台南地檢署將他依恐嚇罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言