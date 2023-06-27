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吳釗燮遭臉書留言威脅滅門 台南男落網恐嚇遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局日前接獲檢舉，使用臉書帳號「Tsung Chang」的不明人士，今年5 月10日下午6時 7 分及8 分，分別在外交部官方臉書粉絲專頁下，多次留言「必需將(外交部長)吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，一個活口都不能留，以免禍害台灣」等意圖加害吳釗燮及其家人有關生命、身體之恐嚇言論。檢調循線逮捕台南市一名張姓男子，今依涉犯刑法第恐嚇罪嫌將他起訴。

檢調查出，臉書粉專「外交部 Ministry of Foreign Affairs,ROC(Taiwan)」今年 5 月 10 日下午 5 時 34 分，發布「台海如發生戰事對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重!」之貼文，張男進而在留言處多次留言「必需將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，一個活口都不能留，以免禍害台灣」等語，調查局於是指派資安工作站報請台南地檢署指揮偵辦。

經溯源發現，該臉書帳號係由台南市民張姓男子所使用，資安工作站蒐證報請檢方指揮偵辦，與台南市調查處及高雄市調查處前往張男住所搜索、約談，調查局同時查扣張男手機、筆電送交鑑識採證，今由台南地檢署將他依恐嚇罪起訴。

台南張姓男子涉嫌在臉書留言對外交部長吳釗燮全家不利，遭檢調逮捕起訴。圖/調查局提供
台南張姓男子涉嫌在臉書留言對外交部長吳釗燮全家不利，遭檢調逮捕起訴。圖/調查局提供

台南 吳釗燮 外交部 恐嚇

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