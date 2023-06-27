7旬老翁受夕陽強逆光影響視線 釀屏南台17線擦撞2輕傷
屏東夏季豔陽接近晚間7點左右才下山，傍晚行經南北向的台17線，常會遇到夕陽強逆光直射，影響駕駛人視線的情況，警方近日接獲多起民眾反映，建議設置告示牌，其中在23日發生車輛、機車擦撞事故，造成2人輕傷，駕駛酒測值都為零，詳細肇事原因待警方釐清，警方呼籲民眾夏日傍晚行經逆光路段應減速慢行。
警方表示，73歲古姓老翁於23日沿佳冬鄉台17線北上，下午6點38分左右行經台17線北上264.5公里處，疑似因落日逆光導致視線不清，與行駛在機慢車道的82歲鄭姓老翁發生擦撞，再被後方19歲機車騎士追撞。
警方獲報到場協處，事故造成鄭男及附載女性乘客輕微擦傷，送醫無大礙，駕駛皆無酒駕，呼籲民眾夏日傍晚行經逆光路段時，可配戴太陽眼鏡或是使用駕駛座上方遮陽板，遮擋強烈光線，減速慢行以增加反應時間。
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