洗刷行人地獄不只罰車輛 行人違規取締案件也激增

為洗刷「行人地獄」惡名，政府除加強汽機車路口未禮讓行人取締外，同時也加重罰額，不過，也有駕駛人抱怨，很多車禍事故往往是行人違規在先，質疑執法的公平性。彰化縣警局表示，其實警方取締行人違規案件也逐年增加，從前年的74件到去年92件，今年到6月更達68件。

彰化縣警察局統計，彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，占交通事故發生近6成4，其中路口發生死亡交通事故計69件、造成69人死亡，其中行人達24人，比前年的18人增加6人，今年1到3月共236件9人死亡，比去年同期增加2人。縣警局分析路口車禍肇事主要原因，以未依規定讓車最多，其次是未注意車前狀態，尤其在交岔路口因「車不停讓人」，造成行人死傷逐年攀升。

為了甩掉「行人地獄」惡名，相關單位除了改善路口安全設施外，更加強取締汽機車路口未禮讓行人案件，連同路口科技執法，造成取締案件激增，以5月22日起至6月4日針對全縣100個重要路口實施高密度、高頻率的精緻執法為例，總計14天來共取締1500件，讓駕駛人哀鴻遍野。

警方也接獲駕駛人抱怨，「台灣淪為行人地獄，有時行人也要檢討」，很多行人違規在先，在路口無視紅燈卻照闖，甚至直至穿越道路，因此發生車禍，駕駛人也很無辜。

不過，縣警局指出，行人與車輛發生車禍事故，警方絕對不會偏袒行人，而是依個案視相關事證來追究肇責，警方在路口執法時，除取締未禮讓行人的車輛外，也會同時取締行人未依規定擅自穿越車道案件。

縣警局表示，彰化縣取締行人不依規定擅自穿越車道違規案件，2021年共取締74件，到去年取締92件，今年到6月已取締68件，取締件數逐年增加，可以證明，依道路交通管理處罰條例規定，可處500元罰鍰。