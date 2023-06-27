小心別掉洞裡！嫌偷近60個水溝蓋原因曝 警調監視器逮人

桃園楊梅台31線22.3公里處沿線自行車道水溝蓋連日遭竊，警方獲報後，調閱周邊監視器，鎖定33歲的莊姓男子涉有重嫌，警方昨11時許到莊男家中，發現有達約60個水溝蓋，莊男坦承因缺錢花用才會犯案，全案警詢後依竊盜罪函送桃檢偵辦。

楊梅台31線22.3公里處沿線自行車道，位置偏遠，日前里長發現水溝蓋失竊，擔心行經用路人稍有不慎就會落入水溝中相當危險，警方獲報後調閱周邊監視器，發現凌晨有名男子騎乘機車將水溝蓋偷走。

楊梅警分局偵查隊成立專案小組，楊梅、上湖派出所員警分工調閱監視器過濾可疑人車及查訪各處易銷贓場所，經交叉比對後發現莊男涉有重嫌，昨11時30分許，抵達莊男家中，發現近60個水溝蓋，莊男也坦承犯案，警詢後依竊盜罪函請桃園地方檢察署偵辦。