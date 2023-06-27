南投能高安東軍縱走1天2山難 1獲救1失聯搜索中

南投仁愛能高安東軍縱走昨發生2起山域事故，中央大學7人登山隊一名男隊員不慎失足摔落70米深崖，頭、手部受傷，但意識清楚，經救難人員下切救起，由直升機吊掛送醫，性命無礙；另支新北7人登山隊連姓隊友失聯，目前搜索中。

南投縣消防局指出，昨天接獲2起山難通報均是挑戰攀登能高安東軍縱走，原訂昨天下午從奧萬大森林遊樂區的央大7人登山隊，行經能高45.9K處，其中一名男隊員不慎失足墜落約70米深崖，意識清楚，但受傷無法行動，隊友對外求援。

經評估男大生墜落點，距離奧萬大約有4.1公里，為縮短救援時間，仁愛分隊會同林務局組成6人搜救隊搭直升機至馬告營地，徒步抵達事故點並下切救援，順利將人拉起後，評估頭部外傷狀況不佳，後由直升機吊掛下山送醫，性命無礙。

未料，昨天晚間又傳出登山客失聯，新北市一支7人登山隊，其中6人昨天下午就下山先行抵達奧萬大，另一名連姓隊友直到傍晚仍下山，且沒能聯繫上才通報失聯協尋，但因其他隊友不太確定連男失聯前的位置，搜救遇瓶頸，今展開搜救。

據了解，該支7人登山隊成員互不相識，是網路揪團在新北市集合後出發，攀登初期是全員一起行動，24日晚上在白石妹池紮營，25日上午拔營抵達萬里池時，連男表示要洗個澡，就請隊友先行，他隨後會跟上，其他人就輕裝先登安東軍山。

而6人同日（25日）下午1時許登完安東軍山，下山要回三叉營地，途中行經6/12標牌有碰到連男，他也輕裝要登安東軍山，看起來狀態良好，只是入夜在第2獵寮紮營，直至隔天（26日）清晨拔營時，連男都沒出現，其他人仍先下山。