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冒名「eTag偵測異常服務」繳費詐騙 遠通電收籲1招辨識

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

不少民眾日前都曾收過詐騙集團冒名遠通電收發送停車費欠費簡訊。遠通電收表示，繼通行費、停車費詐騙簡訊之後，近日發現詐騙集團正發送主旨為「eTag偵測異常服務」繳費通知電子郵件，但無論ETC通行費、停車費等費用相關簡訊或email電子郵件，只要「沒有車號」都是詐騙，提醒民眾留意。

詐騙集團日前冒名遠通電收收發送停車費欠費簡訊，遠通電收強調，不會發送「停車欠費簡訊」給用路人，民眾收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」務必提高警覺。近日又發現詐騙集團發送主旨為「eTag偵測異常服務」繳費通知電子郵件，引誘民眾點擊「驗證賬戶」填寫個資並進行詐騙。

遠通電收表示，無論ETC通行費、停車費等費用相關簡訊或email電子郵件，只要「沒有車號」都是詐騙，請民眾無須理會直接刪除，並即時通報165反詐騙諮詢專線。

遠通電收表示，不會發送停車費催繳簡訊，提醒民眾務必查證避免受騙。圖／遠通電收提供
遠通電收表示，不會發送停車費催繳簡訊，提醒民眾務必查證避免受騙。圖／遠通電收提供

詐騙集團 停車費 eTag

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