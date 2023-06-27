看到機車衝出去要碰瓷假車禍？警一查發現雙方竟是親戚
網路地方社團今天流傳疑似假車禍影像，在高雄市林園區東林西路，1名婦人，看到前方1名女子騎機車載學童，卻直衝女子的機車，儘管女子後退沒撞上她，她仍自己去碰機車後躺下，警方到場，才查出原來親戚間為債務問題，耍出的手段。
據了解，郭姓婦人（61歲）在昨天上午7點多，沿林園區東林西路步行直行，見到陳姓女子的機車，便衝向陳女機車，陳女停車，往後退了幾步，但郭婦仍往機車車頭靠去，一碰到車頭，就放身倒下，仰天倒在路上，路人以為郭婦製造「假車禍」。
陳女的小孩又得趕去學校期末考，在和郭婦相持不下，還好見到假車禍的路人幫忙載小孩去學校，才沒擔誤考試。
警方據報到場得悉，原來郭婦與是陳女丈夫的阿姨，與陳女的婆婆有債務糾紛，郭婦要找陳女的婆婆處理債務，才使出手段，賴在陳女的機車前，要陳女叫她婆婆出來。警方確認不是「碰瓷」假車禍，陳女也不暫願提告，便讓當事人自行處理。
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