看到機車衝出去要碰瓷假車禍？警一查發現雙方竟是親戚

網路地方社團今天流傳疑似假車禍影像，在高雄市林園區東林西路，1名婦人，看到前方1名女子騎機車載學童，卻直衝女子的機車，儘管女子後退沒撞上她，她仍自己去碰機車後躺下，警方到場，才查出原來親戚間為債務問題，耍出的手段。

據了解，郭姓婦人（61歲）在昨天上午7點多，沿林園區東林西路步行直行，見到陳姓女子的機車，便衝向陳女機車，陳女停車，往後退了幾步，但郭婦仍往機車車頭靠去，一碰到車頭，就放身倒下，仰天倒在路上，路人以為郭婦製造「假車禍」。

陳女的小孩又得趕去學校期末考，在和郭婦相持不下，還好見到假車禍的路人幫忙載小孩去學校，才沒擔誤考試。