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台南男抽菸遺留火種釀災 波及6戶鄰居被判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安南區海佃路一段某建物2016年12月晚間發生火警，致連棟6戶受波及，經台南消防局鑑定，研判屋內遺留火種菸蒂所引起火災的可能性較大，住戶羅姓男子坦承有抽菸的習慣，僅賠償2戶受災戶，台南地院認他失火燒燬現供人使用住宅處3月徒刑，可易科罰金。

檢警調查，羅男有抽菸的習慣，居住在台南安南區海佃路一段，1樓經營學生團體服飾販售業並放置大量團服，一旦菸蒂不慎掉落遺留火種在捆紮的團服縫中，經由塑膠包裝、紙張、衣物等易燃物長時間熱蓄積，將會醞釀起火燃燒並迅速擴大延燒。

未料，他疏未注意，抽菸後未確實將火苗完全熄滅，2016年12月7日晚間10時許，菸蒂火苗經時間熱蓄積、醞釀而起火燃燒，延燒連棟住戶，計有6戶受到波及，致生公共危險，並聯手求償。 

經消防局鑑定，排除「自燃性物質自燃」、「人為因素」及「爐火烹調」可能後，因建築物内廁所垃圾桶有發現菸蒂的殘跡，可能因承租人羅男在該處抽菸後在進出通道不慎遺留火種於易燃物上，經時間的熱蓄積、醞釀而引起火災，再比對其上樓休息與起火時間的間隔也相符，研判起火原因不排除以「遺留火種-菸蒂」引起火災的可能性較大。因此，法官認他有疏失，自應就本件失火結果，負過失責任。

台南地院審酌，羅男疏於注意，抽菸後未確實將煙蒂火苗完全熄滅，致生火災，燒燬住宅及物品，對被害人財產造成相當損害，且對於社會公共安全及治安的危害非輕，且被告雖與被害人簽立調解書，然除賠償2人完畢外，迄今尚未對其餘被害人履行賠償協議，難認有悔意。

惟念及被告無故意縱火的惡性，且幸無人傷亡，及考量其智識、家庭、生活經濟狀況等一切情狀，認羅男失火燒燬現供人使用住宅，處有期徒刑3月，可上訴。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院審酌，羅男疏於注意，抽菸後未確實將煙蒂火苗完全熄滅，致生火災，除賠償2人完畢外，迄今尚未對其餘被害人履行賠償協議，難認有悔意，判3月徒刑。圖／本報資料照
台南地院審酌，羅男疏於注意，抽菸後未確實將煙蒂火苗完全熄滅，致生火災，除賠償2人完畢外，迄今尚未對其餘被害人履行賠償協議，難認有悔意，判3月徒刑。圖／本報資料照

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