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弟救姊雙雙跌落台中太平山谷 警消漏夜搜尋都獲救
台中市太平區咬人狗步道昨晚傳出有一名女子摔落山谷意外，其弟為了救姊，也跌落邊坡受困，還好弟弟有打電話向119求助，弟弟先獲救，姊姊被搜救犬尋獲，受困深約250公尺山谷姊，左腳拉傷有腫脹，今早7時26分順利救出脫困，送醫治療。
據了解，弟弟因姊姊昨一早要上山，察看太平咬人狗坑步道附近農地，打算種樹，但是一整天都沒有回家，也未帶手機，昨晚上山去找姊姊，發現姊姊跌落山谷，原本想救援，沒想到自己也摔落山谷，因此打電話求救。
台中市消防局說，消防局在昨晚9時34分獲報，太平區咬人狗步道觀雲嶺老鼠崎福德祠附近有人摔落山谷，派遣第三大隊、轄區車籠埔分隊等共計4個單位，出動消防車8輛、消防人員19名到場。
消防局說明，現場2名待救者，其中1名女子跌落山谷，另1名為男子為報案人，在報案後，自行下邊坡搜尋也受困山谷，消防隊搜救人員到場後立即架設繩索下切山谷搜救，在昨晚11時19分發現男子並救出（無受傷），並漏夜出動搜救犬擴大搜尋女子。
消防局指出，經定位確認女子位置，在今天凌晨1時19分透過聲音辨識回應傷者意識清楚，可以對答，但無法行動，初估跌落約250公尺深山谷，搜救人員下切山谷在清晨4時2分接觸這名女子，因女子左腳拉傷有腫脹情形，無法行走，集結搜救人員前往實施以人力搬運協助傷者脫困。
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