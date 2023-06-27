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機車左轉與直行汽車碰撞 騎士噴飛數公尺身體多處骨折送醫

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市民生東路五段與塔悠路口今早6時許發生車禍，35歲彭男騎機車沿著塔悠路左轉進民生東路五段，與對向塔悠路直行的汽車發生碰撞，瞬間撞擊彭男當場噴飛數公尺，身體多處骨折，送醫救治無生命危險，警方到場了解雙方無酒駕，肇因原因尚待釐清。

警方指出，35歲彭男今騎機車，沿塔悠路南向北機慢車左轉專用車道，左轉民生東路五段往西，與對向塔悠路北向南第一車道直行的曾姓駕駛的汽車發生碰撞。彭男臉部、身體多處骨折擦挫傷，意識清楚無生命危險，送醫救治，機車右側車身及汽車前車頭毀損，曾姓駕駛無受傷，雙方無酒駕，詳細肇事原因尚待釐清。

松山分局呼籲，市民朋友遵守交通規則，車輛行經路口記得「慢、看、停」，行人「停、看、聽」，並依號誌行駛，避免憾事發生。警方將持續以合理、合法的執法方式及強度，導正市民用路習慣，全力守護交通安全。

汽車前車頭嚴重受損。記者蕭雅娟／翻攝
汽車前車頭嚴重受損。記者蕭雅娟／翻攝
汽車車頭毀損。記者蕭雅娟／翻攝
汽車車頭毀損。記者蕭雅娟／翻攝
機車左轉與直行汽車碰撞。記者蕭雅娟／翻攝
機車左轉與直行汽車碰撞。記者蕭雅娟／翻攝
機車左轉與直行汽車碰撞，機車噴飛數公尺。記者蕭雅娟／翻攝
機車左轉與直行汽車碰撞，機車噴飛數公尺。記者蕭雅娟／翻攝
機車嚴重受損。記者蕭雅娟／翻攝
機車嚴重受損。記者蕭雅娟／翻攝

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