機車左轉與直行汽車碰撞 騎士噴飛數公尺身體多處骨折送醫

台北市民生東路五段與塔悠路口今早6時許發生車禍，35歲彭男騎機車沿著塔悠路左轉進民生東路五段，與對向塔悠路直行的汽車發生碰撞，瞬間撞擊彭男當場噴飛數公尺，身體多處骨折，送醫救治無生命危險，警方到場了解雙方無酒駕，肇因原因尚待釐清。

警方指出，35歲彭男今騎機車，沿塔悠路南向北機慢車左轉專用車道，左轉民生東路五段往西，與對向塔悠路北向南第一車道直行的曾姓駕駛的汽車發生碰撞。彭男臉部、身體多處骨折擦挫傷，意識清楚無生命危險，送醫救治，機車右側車身及汽車前車頭毀損，曾姓駕駛無受傷，雙方無酒駕，詳細肇事原因尚待釐清。