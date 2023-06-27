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難掩鬥雞性格及政治腦 陳吉仲該對北農放手了

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老伯酒後情緒失控 涉嫌持扁鑽擋車被警方制伏送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

65歲陳姓男子昨晚疑酒後情緒失控，涉嫌持扁鑽在台南市中西區民族路、國華街喧鬧，擋住車輛通行，破壞過路轎車板金，遭警方制伏，警方將毀損、妨害自由與公共危險罪嫌法辦。

陳姓老翁昨天傍晚6點多飲酒後，持扁鑽與尖嘴鉗在民族路、國華街口喧鬧，當街阻擋車輛前進，民眾報案後，警方在現場亮出警棍與其對峙，喝令他放下武器，他卻仗著酒膽拒絕「我為什麼要放下？」

陳姓老翁一面前進，一面手指胸口嗆警「你給我開下去啊」、「我肖欸捏」（我是神經病之意），警員隨即繞到他身後，直接肘擊將他壓制上銬限制行動。陳酒測值達每公升0.3毫克，超過標準值，因精神與情緒明顯不穩，先戒護送醫治療。

警方說，因陳精神及情緒明顯有不穩定情形，經連絡家屬後並由員警先行戒護送醫診療後，全案依涉嫌毀損、妨害自由、公共危險等罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

65歲陳姓男子疑酒後情緒失控，涉嫌持扁鑽在台南市中西區民族路、國華街喧鬧，擋住車輛通行，破壞過路轎車鈑金，遭警方制伏。記者黃宣翰／翻攝
65歲陳姓男子疑酒後情緒失控，涉嫌持扁鑽在台南市中西區民族路、國華街喧鬧，擋住車輛通行，破壞過路轎車鈑金，遭警方制伏。記者黃宣翰／翻攝
65歲陳姓男子情緒失控，涉嫌持扁鑽在台南市中西區民族路、國華街喧鬧，擋住車輛通行，破壞過路轎車鈑金，遭警方制伏送醫 。記者黃宣翰／翻攝
65歲陳姓男子情緒失控，涉嫌持扁鑽在台南市中西區民族路、國華街喧鬧，擋住車輛通行，破壞過路轎車鈑金，遭警方制伏送醫 。記者黃宣翰／翻攝

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