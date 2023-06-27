新北瓦斯罐爆炸火警 證實刻意引爆

新北市樹林區潭興街前天傳出住宅火警，鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災，造成1死2傷。圖／翻攝臉書我是樹林人 新北市樹林區一對情侶前天吵架後屋內爆炸火警，造成一死二傷，傷者顏姓女子昨承認是劉姓男友負氣刻意引爆手上瓦斯罐，警方在火場找到瓦斯罐殘骸，未發現爆裂物跡證，初步判斷是引爆瓦斯罐釀災，依公共危險、殺人罪嫌偵辦。

火警發生在樹林區潭興街一幢六層樓公寓，廿六歲劉男雙手四根手指被炸斷、身體小範圍燒傷，手術後住進加護病房，暫無生命危險，廿九歲顏女腰部、手臂燒燙傷。屋主四十歲李姓兒子，則疑因遭濃煙嗆昏枉死。

顏女說，事發當時她想外出被男友拒絕，二人在五樓臥室激烈爭吵，劉男負氣引爆手上的瓦斯罐，火苗濺到旁邊的塑膠垃圾袋起火，她灑水無法撲滅，火勢迅速擴大，四樓、五樓均陷入火海，二人趕緊逃出屋外。

警方查出李、劉、顏三人均有毒品前科、彼此認識，房子四至六樓內梯連通，由李男無償提供給情侶住，自己住頂樓加蓋。鄰居指稱該戶出入複雜，三人常開毒趴，警察來查過好幾次，懷疑製毒引發爆炸。警方表示採證沒找到毒品，後續重點調查爆炸原因與動機。

警方鑑識小組和消防局火調人員前天在火場找到瓦斯罐殘骸，昨天二度勘驗，帶顏女重返現場配合調查，沒有採集到新事證。警方表示，火場屋損主要是火煙，非爆炸造成，屋內也沒採集到火藥殘跡，暫時排除爆裂物可能，待劉男病情穩定進一步調查。