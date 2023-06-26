影／山友在奧萬大山區摔落邊坡 空勤直升機救回

一名男山友今天在南投縣仁愛鄉奧萬大山區摔落邊坡，當地的地勢陡峭，男山友受傷急需救援，空勤總隊派黑鷹直升機飛往救回。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天上午11點45分，接獲總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣仁愛鄉奧萬大山區廖姓山友摔落邊坡，地勢陡峭急需救援。

空勤總隊派出飛機編號NA-709黑鷹直升機出勤，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛陶金鈺、機工長楊儒健；中午12點13分起飛至奧萬大森林遊樂區搭載搜救隊員6人，在馬告營地落地，搜救人員徒步前往搜救。