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影／山友在奧萬大山區摔落邊坡 空勤直升機救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男山友今天在南投縣仁愛鄉奧萬大山區摔落邊坡，當地的地勢陡峭，男山友受傷急需救援，空勤總隊派黑鷹直升機飛往救回。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天上午11點45分，接獲總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣仁愛鄉奧萬大山區廖姓山友摔落邊坡，地勢陡峭急需救援。

空勤總隊派出飛機編號NA-709黑鷹直升機出勤，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛陶金鈺、機工長楊儒健；中午12點13分起飛至奧萬大森林遊樂區搭載搜救隊員6人，在馬告營地落地，搜救人員徒步前往搜救。

下午3點45分，總隊通知人已救起立即執行空中後送任務，機組員克服沿途惡劣天候，下午4點37分在馬告營地落地載搜救隊6人及傷患1人，最後降落奧萬大森林遊樂區，傷者交由消防隊員後送醫院。

一名男山友今天在南投奧萬大山區摔落邊坡受傷，空勤直升機救回。圖／空勤總隊提供
一名男山友今天在南投奧萬大山區摔落邊坡受傷，空勤直升機救回。圖／空勤總隊提供

奧萬大 黑鷹直升機 山友

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