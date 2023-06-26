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走斑馬線卻遭拖吊車撞飛 留美大學生暑假返台實習遇死劫

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三重拖吊車撞死行人是美國大學生 舅舅控司機遇家屬「只看了一眼」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨晚發生拖吊車撞死斑馬線上行人的車禍，20歲門姓男子送醫不治。被害人的舅舅今天說，外甥目前就讀美國華盛頓大學，利用暑假返台實習，竟遇上死亡車禍，尤其台灣近期擴大宣導禮讓行人，拖吊車還是闖紅燈撞死行人，格外諷刺。

門男的舅舅說，孩子在美國出生長大，那邊的教育從小很注重交通安全，沒有綠燈絕對不會過馬路，他教過外甥使用行人專用號誌的方法，按鈕之後等「小綠人」亮燈才能過馬路，「他（門男）不可能闖紅燈！」

門男目前就讀華盛頓大學資訊安全學系，準備升大三之前有3個月暑假，返台在內湖某科技公司實習，住在三重舅舅家。昨晚他到大都會公園運動，到了晚上8點半還沒回家吃飯，電話也沒接，隔一段時間再打，手機是警察接的，舅舅才知道發生嚴重車禍。

舅舅說，他看過拖吊車的行車記錄器，司機明顯是闖紅燈，而且紅燈亮的時候車還有一段距離，卻沒停下仍繼續往前衝。且當時外甥的身邊有1個大學剛畢業的陌生年輕人也一起等候過馬路。

他也指證是門男按鈕之後，確認行人號誌為綠燈，才從人行道跨出第一步踩上斑馬線，拖吊車便撞了上來。舅舅說，外甥被撞之後彈飛到15步遠的路肩摔下，加上拖吊車損壞程度，顯見車速頗快。

他說，昨晚肇事司機到交通分隊接受調查，看見被害人家屬完全沒有打招呼，更沒有表示歉意，只是看了一眼就把眼神移開，若無其事態度令人難以接受。

舅舅說，台灣近期加強宣導車輛禮讓行人，卻在此當下發生這種憾事，他真的不知道是不是因為罰責太輕，才使駕駛人養成不守法、不在乎的態度和習慣。

目前門男雙親和就讀紐約大學的哥哥，都已在趕回台灣的飛機上，預計明天下午1點半左右抵達桃園機場，準備處理孩子的後事。

肇事的34歲張姓拖吊車司機涉嫌過失致死罪嫌，今天下午檢察官相驗遺體之後複訊，無保請回。

三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝
肇事拖吊車右側前擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀、後視鏡折斷。記者林昭彰／翻攝
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目擊者指證，門姓男子有按下行人專用號誌，確定綠燈才開始走。記者林昭彰／翻攝
目擊者指證，門姓男子有按下行人專用號誌，確定綠燈才開始走。記者林昭彰／翻攝
三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝

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