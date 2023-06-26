桃園分署辦拍賣會 市區150坪整層電梯商辦開賣
法務部行政執行署桃園分署7月分「123聯合拍賣會」將於7月4日登場，當天有各式各樣不動產及動產的拍賣、變賣，其中桃園區中正路一處約150坪的整層電梯商辦，1坪不到新台幣42萬元，備受矚目，有興趣民眾可到場競標。
桃園分署指出，聯合拍賣會將於7月4日上午10點在桃園市桃園區富國路100號舉行，其中拍賣車輛3輛，分別為2009年出廠的中華2977cc藍色小貨車、2011年出廠的中華7545cc白色大貨車及2005年出廠的Lexus 4273cc黑色小客車，附車鑰匙1把，車況良好，物超所值，有興趣的民眾可於當天上午9點30分起，持身分證到場喊價競標。
另外當天下午2點30分起，桃園分署騎樓開放空間將進行不動產拍賣，其中最受矚目的物件是位於桃園區中正路366號5樓整層，室內約150坪的電梯商辦，雖然是第1次拍賣，但是1坪不到新台幣42萬元，深具投資價值。
此外還有桃園區龍門街、桃園區南平路108及110巷、桃園區新埔七街、楊梅區裕成南路、大溪區信義路、大溪區向榮街一帶附近的土地等，多數物件提供360度環景照片，讓民眾身歷其境在現場觀看法拍物件現況，想投資不動產趁現在。
當天下午3點30分起，桃園分署1樓將拍賣陽信銀行、台灣第一生化科技股份有限公司公司股票及木製大型帆船模型1座，另有多座紫水晶進行變賣，可直接以變賣價格應買；桃園分署每月第1週、星期二、下午3點均定期舉辦「123聯合拍賣會」，歡迎民眾踴躍參與。
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