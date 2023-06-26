天氣熱民眾戲水增 新北消防辦水域救援訓練提升應變力
暑假到來，天氣越來越熱，民眾開始會從事水上活動消暑，水域事故恐相對增加，新北市消防局第五大隊為確保民眾戲玩水安全，將自6月26日至29日連續4天，在三峽大豹溪水域東眼橋處，辦理基本游泳能力、水中著救生衣、攜魚雷浮標救援與船艇組裝、船艇操作及船艇失去動力安全操作等水域技能訓練。
第五大隊表示，因轄區內大豹溪、三峽河、大漢溪等流域皆曾發生憾事或因即時降雨受困等救援事件，所以因應暑假到來及民眾將開始從事水域活動，特舉辦相關訓練，提升同仁在水域救援應變能力。
大隊長鍾世銘呼籲民眾不要到設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等警告標誌的區域玩水，需到有救生員的游泳池或安全水域玩水才有保障；如發現有人不幸溺水，千萬不可貿然下水搶救，記得救溺五步「叫叫伸拋划」口訣，「叫叫」是大聲呼救及撥打119報案、「伸」是利用竹竿、衣物等延伸物靠近救援、「拋」為拋出繩索、救生圈等漂浮物、「划」是利用船、浮木、保麗龍、救生圈等大型浮具划過去救援，如此確保自己安全，也能用好方法救人。
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