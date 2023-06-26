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高市臨海工業區1死工安 勞工局啟動督檢開罰2業者

中央社／ 高雄26日電

高雄市小港區中聯資源21日發生工安意外，造成1死1傷，市府勞工局今天表示，除勒令停工、預計裁罰最高15萬元罰鍰，將移請地檢署調查；勞工局今天也啟動工安督檢，2家業者有9項缺失。

高雄市政府勞工局長周登春、勞檢處長郭清吉今天分別率隊針對臨海工業區工廠督檢，有2家業者有9項缺失，將依法裁罰新台幣23萬元。

勞工局透過新聞稿表示，針對2處有立即發生感電、墜落危險之虞作業場所，當場開單勒令停工；即日起鎖定工業區鋼鐵業、金屬製品製造業與相關資源處理業，進行安全衛生專案督檢，將特別針對業者容易疏忽的臨時性、短期性等非經常性作業督檢。

中聯資源二線研磨廠日前發生重大職災，勞工局指出，經初步調查，工廠業者輕忽非經常性清理、修護作業安全，加上高風險作業外包後，疏於管理，勞工局已勒令停工改善外，對於工廠疏於承攬共同作業管理的缺失，將依職業安全衛生法規定裁處最高15萬元罰鍰，並移請地檢署調查。

周登春表示，事業單位通常將管理的重心放在例行產能有關事項上，工安管理也是如此，因而導致臨時性、短期性作業常出現管理盲區，甚至缺乏有效管理規劃的情形。

周登春也說，非經常性作業外包人員，對現場危害及風險的認知與警覺性較低，加上缺乏完整工安教育訓練協助，在在增加職業災害風險，廠方務必詳細規劃執行「非經常性作業管理」。

勞工局 工安

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中聯資源工安事故釀1死1傷 現場遭勒令停工及違反職安法開罰

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