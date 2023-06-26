比對136名失蹤者查不出男屍是誰 警公布衣物、特徵

宜蘭羅東警分局上月27日接獲登山客報案，在冬山鄉山區產業道路旁的草叢發現一具男屍，遺體腐爛，身上無證件，無法辨識身分。死者後腦有傷口，不排除他殺，但警方依照特徵過濾136名失蹤人口，查不出是誰，今公布特徵，請各界協助查出死者身分，進一步追查案情。

後腦勺的傷口是否就是致命傷？尚待解剖報告出爐。宜蘭地檢署檢察官及法醫相驗，初步研判死者年齡約45至60歲、身高170公分，穿著棕色短袖T恤(印有梵文字母)、短褲(印有英國國旗)，身體多處刺青，包括背部神像、肚子龍、右大腿神像、右小腿蜘蛛與蛇，長期嚼食檳榔習慣，研判死亡時間約1至2周。