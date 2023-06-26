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比對136名失蹤者查不出男屍是誰 警公布衣物、特徵

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東警分局上月27日接獲登山客報案，在冬山鄉山區產業道路旁的草叢發現一具男屍，遺體腐爛，身上無證件，無法辨識身分。死者後腦有傷口，不排除他殺，但警方依照特徵過濾136名失蹤人口，查不出是誰，今公布特徵，請各界協助查出死者身分，進一步追查案情。

後腦勺的傷口是否就是致命傷？尚待解剖報告出爐。宜蘭地檢署檢察官及法醫相驗，初步研判死者年齡約45至60歲、身高170公分，穿著棕色短袖T恤(印有梵文字母)、短褲(印有英國國旗)，身體多處刺青，包括背部神像、肚子龍、右大腿神像、右小腿蜘蛛與蛇，長期嚼食檳榔習慣，研判死亡時間約1至2周。

警方為了查出死者身分，除了比對縣內已受理報案的失蹤人口，並擴大到全國失蹤人口資料進行清查，比對與死者特徵相近的136名失蹤人口，逐一過濾，尚無進展。今天公布死者衣著與身體特徵，呼籲民眾若有親友失蹤，且與上述特徵相符者，請與羅東分局偵查隊聯繫。電話03-9540834。

死者身上穿著棕色短袖T恤，印有梵文字母。圖／警方提供
死者身上穿著棕色短袖T恤，印有梵文字母。圖／警方提供
警方公布死者身體有多處刺青，包括背部神像、肚子龍、右大腿神像、右小腿蜘蛛與蛇。圖／警方提供
警方公布死者身體有多處刺青，包括背部神像、肚子龍、右大腿神像、右小腿蜘蛛與蛇。圖／警方提供
上月27日在宜蘭冬山鄉產業道路旁的草叢發現一具男屍，遺體腐爛，無法辨識身分，身上亦無證件，警方今公布特徵，請民眾幫忙協尋。圖／警方提供
上月27日在宜蘭冬山鄉產業道路旁的草叢發現一具男屍，遺體腐爛，無法辨識身分，身上亦無證件，警方今公布特徵，請民眾幫忙協尋。圖／警方提供
死者的短褲印有英國的國旗。圖／警方提供
死者的短褲印有英國的國旗。圖／警方提供

失蹤 羅東 宜蘭

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