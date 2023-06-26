陸軍2士官營區死亡疑因工作壓力大？ 一氧化碳中毒亡

陸軍第十軍團在台中大雅一處營區，兩名上士集合時間未出現，部隊人員查看發現兩人已在寢室昏迷，送醫急救不治，據悉，兩人遺體無外傷，留有遺書，內容提及工作壓力大，疑一氧化碳中毒死亡，軍方表明遺書已查扣，進一步調查中。

陸軍十軍團驚傳兩名上士雙亡案件。其中29歲陳姓上士送沙鹿光田醫院急救，到院時已無呼吸心跳(OHCA)，身體並無明顯外傷，經早上6點30分急救至8點41分後宣告不治；另一名33歲陳姓上士也送醫急救不治，二人疑因一氧化碳中毒。

據了解，寢室內查扣的遺書，提及最近工作壓力大，其中一名上士透露，最近調整工作，但沒有比較輕鬆。

陸軍第十軍團指揮部表示，轄屬第五地區支援指揮部運輸群今天早點名時，兩名陳姓士官集合未到，經幹部於寢室發現兩員不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術，並通報消防隊以救護車送醫，惟經醫院急救後，仍宣告不治。

軍方表示，二名士官都是志願役，服役多年，都當上士，二人在同單位任職，並住同寢室，已通報台中憲兵隊及市警察局大雅分局入營偵處，現由台中地方檢察署指揮偵辦，軍團也成立專案小組全力配合調查，以及協助家屬處理後續事宜。

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