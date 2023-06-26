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陸軍二名資深士官在營區死亡 軍方說明遺書已查扣封鎖

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

陸軍第十軍團在台中大雅一處營區，兩名上士集合時間未出現，部隊人員查看發現二人已在寢室昏迷，送醫急救不治，據了解，二名士官遺體無外傷，疑留有遺書，軍方表明已查扣證物，內容不便說明。

陸軍第十軍團指揮部表示，轄屬第五地區支援指揮部運輸群今天早點名時，兩名陳姓士官集合未到，經幹部於寢室發現兩人不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術，並通報消防隊以救護車送醫，惟經醫院急救後，仍不幸宣告不治；據了解，二名士官都住同一寢室，昏迷原因，軍方表明已由檢察官調查中。

軍方表示，二名士官都是志願役，服役多年，都當上士，二人在同單位任職，並住同寢室，軍方平時都有關心營區軍士官兵的身心狀況，並未發現異狀。

第十軍團對此深表遺憾與不捨，十軍團指出，單位第一時間已與家屬聯繫，立即封鎖現場，通報台中憲兵隊及市警察局大雅分局入營偵處，現由台中地方檢察署指揮偵辦，軍團也成立專案小組全力配合調查，以及協助家屬處理後續事宜。

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