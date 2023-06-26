陸軍2士官早點名未到 寢室昏迷送醫雙亡現場留遺書

陸軍十軍團第五地區支援指揮部運輸群，今天上午早點名時，發現兩名陳姓士官集合未到，前往寢室查看，發現二人已因不明原因昏迷，經送醫後仍宣告不治，經查，其中一人疑留有一封遺書，是否與死因有關，目前由台中憲兵隊與轄區警方報請檢察官指揮偵辦。

據查，案發的寢室無外力破壞、打鬥痕跡，兩名死者也無明顯外傷，此案大雅警分局獲報後，已由台中市警局鑑識中心派員到場採證，現場疑有發現一封遺書，由其中一名陳姓士官書寫，另一名死者則未留下書信，是否與死因有關，將由檢察官相驗後釐清。

陸軍第十軍團指揮部表示，轄屬第五地區支援指揮部運輸群今（26）日早點名時，兩名陳姓士官集合未到，經幹部於寢室發現兩員不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術，並通報消防隊以救護車送醫，惟經醫院急救後，仍不幸宣告不治。

第十軍團對此深表遺憾與不捨，並指出，單位第一時間已與家屬聯繫，立即封鎖現場，通報台中憲兵隊及大雅警分局入營偵處，現由臺中地方檢察署指揮偵辦，軍團亦成立專案小組全力配合調查，以及協助家屬處理後續事宜。

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