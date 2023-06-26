8旬嬤走快車道尋短 新北三峽警偕里長苦勸成功救命

新北三峽一名8旬阿嬤今天中午走在快車道上，並表示自己遭鄰居誣賴，想尋短。警員孫珀瑋見狀聯繫里長勸阻，經眾人苦勸、遞水關心，最後警員以巡邏車載阿嬤回家，結束驚魂記。

警方調查，一名高齡8旬的阿嬤今天中午推著菜籃車走在新北市三峽區中正路快車道上，險象環生，三峽警分局三峽所警員孫珀瑋當時正好從分局洽公離開，發現阿嬤後急忙上前關心。

阿嬤表示，因遭鄰居誤解，覺得運氣很差，因此想尋短。孫珀瑋立刻聯繫里長陳志泉到場，眾人齊心協力勸阻阿嬤尋短，不僅力邀阿嬤吃豬腳麵線，還有路人拿水給阿嬤喝，最後派出所也出動巡邏車協助載阿嬤返家，阻止悲劇發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980