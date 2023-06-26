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陸軍2士官雙亡傳曾發現遺書 軍方配合偵辦未評論

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍第五地區支援指揮部（運輸兵群）。圖／取自Google Earth
陸軍第五地區支援指揮部（運輸兵群）。圖／取自Google Earth

陸軍10軍團上午發生兩名上士在營區昏迷不治，憲警入營偵察，傳事發現場曾尋獲遺書，軍方均以檢調偵辦為由，未透露相關細節。

陸軍第10軍團指揮部今天表示，轄屬第5地區支援指揮部運輸群今天早點名時，兩名陳姓士官集合未到，經幹部在寢室發現兩員不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術，通報消防隊以救護車送醫，經醫院急救後，不幸宣告不治。

第10軍團深表遺憾與不捨，單位第一時間已與家屬聯繫，立即封鎖現場，通報台中憲兵隊及市警察局大雅分局入營偵處，現由台中地方檢察署指揮偵辦，軍團成立專案小組全力配合調查，以及協助家屬處理後續事宜。

外傳事發現場疑留有遺書，十軍團和陸軍司令部均未多作表示，均以配合檢調偵辦為由，未透露相關細節。

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陸軍 憲兵

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