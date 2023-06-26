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樹林砂石車撞民宅驚悚影片曝光！ 司機：因為揉眼睛

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區八德街靠近環河路，今天中午12時許發生卡車衝撞民宅事故，警方初步調查，40歲孫姓司機供稱因為邊開車邊揉眼睛，車輪不慎輾到中央分隔島，導致失控衝向民宅。

孫姓司機聲稱當時沿著八德街往板橋、新莊方向行駛，突然眼睛癢伸手去揉，一不小心輾到中央分隔島，整輛車失控衝向左側對向車道，再撞進路旁民宅，後車斗翻覆，載運的土石散落滿地。

孫姓司機與49歲陳姓助理的頭部及手部均有擦挫傷，被救護車送醫，民宅內無人員受傷。現場占用外側車道，剩內側車道通行，詳情由警方進一步調查釐清，拖吊車已到現場，預計下午3時30分完成清理、恢復通行。

樹林區八德街中午發生砂石車衝撞民宅事故。 圖／民眾提供
樹林區八德街中午發生砂石車衝撞民宅事故。 圖／民眾提供

樹林區八德街中午發生砂石車衝撞民宅事故。記者林昭彰／翻攝
樹林區八德街中午發生砂石車衝撞民宅事故。記者林昭彰／翻攝
樹林區八德街中午發生砂石車衝撞民宅事故，後車斗翻覆。記者林昭彰／翻攝
樹林區八德街中午發生砂石車衝撞民宅事故，後車斗翻覆。記者林昭彰／翻攝

車禍

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