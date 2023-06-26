居服員虐重障孩子！議員痛批社會局冷血 南市府：移送法辦

台南市議員林燕祝今爆私人照護機構居服員，到宅服務時虐孩童。記者鄭惠仁／翻攝 台南市議員今在市政總質詢，指某照護機構的居服員到宅服務一名腦麻、癲癇孩子，動作粗暴，將孩子用丟的，粗暴行為失當，但社會局訪視後卻延遲通報，沒有下文，家長向她陳情，她批社會局冷血行為，要求社會局給個交代。

市長黃偉哲表示，因傷害到身障的市民，已停止該居服員的職務，另涉及兒少法以及相關法令部分，也會移送法辦。社會局指出，將依照兒少法罰緩9萬，因居家照顧服務員有疏失，予以停業，最高會到達12個月。另社會局整個處理的流程，是否有處理不當的問題，已移交政風單位查處。

林燕祝說，投訴的孩童父親表示，兒子因基因病變導致腦性麻痺及罹患癲癇，9歲仍無法行走，全面發展遲緩且無口語能力，生活也無法自理，每3天就要幫孩子解便，但今年3月以來，在孩子身上發現大大小小的瘀青與傷口，經調閱家中監視器影帶發現，照服員動作粗暴甚至將孩子重摔，孩子疼痛到哭出來。

林燕祝指出，家長在5月29日向督導提出申訴，5月31日社會局長照中心人員家訪看完影片也認為居服員行為失當，但不僅沒有通報，也未協助就醫驗傷，直到6月5日再次向長照中心申訴，並在當日家長自行帶孩子至醫院驗傷，社會局家防中心隔日才派社工到家訪視並帶走相關的畫面。

林燕祝說，照顧這種身心障礙孩子對家庭是很龐大的負擔，不管是精神或是金錢，家長精疲力盡，生病患憂鬱症的極多，甚至拖垮整個家，市府應該要給予更多身心靈的諮商治療與協助，而不是只有透過基金會和民間團體釋出少量免費名額的講座來充數，將無法緩解身心障礙家庭的痛苦，長期的關懷與陪伴才是最實質的幫助。