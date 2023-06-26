曳引車冒火…雲林警神救援喊「停車」 靠瓶裝礦泉水滅了火

一輛曵引車一路冒煙和火花，司機未查覺，幸好被巡邏警車發現，攔車救火，化解一場火燒車危機。圖／台西分局提供 「停車！停車！」一輛滿載鋼筋的曳引車昨晚行駛雲林縣東勢鄉153公路，後輪不斷冒出火花和濃煙，該車司機似未查覺，被巡邏警車在後側發現，趕緊超車招手要求停車，司機還以為違規，停車後方知車後冒火，因事態危緊，為免於起火演成火燒車，警察趕緊以警車上的瓶裝水噴灑降溫滅火，再請修車廠協助換輪，化解危機， 虛驚一場。

一輛大型曳引車滿載鋼筋，昨天深夜行駛於東勢鄉雲153線公路，疑因輪胎磨損嚴重，造成輪軸冒出火光，一路上後輪不斷冒出煙火，可能因車身太長加上夜暗視線不線，司機並未查覺。

當時台西分局安南派出所警員林益全、李哲維兩人執行巡邏，在接近麥寮橋南端時，發現前方的曳引車的後輪不斷冒出火光，馬上打響警笛加速超車，並攔停大喊「冒出火光了你不知道嗎？快停下來，萬一起火很危險。」

當時司機停車還一臉茫然，以為自己違規被攔下，跳下車聽警察一說，才發現後輪還在冒煙，且輪軸處還冒出火光，員警見情況危急，趕緊從警車內拿出瓶裝水噴灑灌救，才將火澆熄，因該路通往麥寮石化區，夜行車輛頗多，警方趕緊擺放爆閃燈及反光錐拉出警戒線，疏導路過的車輛，同時也通知修車業者到場協助。

「啊！怎麼會這樣？」柯姓司機向即時救援的員警說，他從桃園載運鋼鐵要到台南的工地，原本行駛61線快速道路，路上曾聞到一點點燒焦味，感覺怪怪的，就從快速道路開下平面道路，但他並未看到車後冒火，只想說半夜行駛平面道路比較安全，萬一車子有狀況也比較好處理。