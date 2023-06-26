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樹林1死2傷瓦斯罐爆炸火警 女返現場證實「男友吵架刻意引爆」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區潭興街昨天傳出住宅火警，鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災，造成1死、2傷。圖／民眾提供
新北市樹林區潭興街昨天傳出住宅火警，鄰居指稱先聽見情侶吵架，隨後傳出爆炸聲響便發生火災，造成1死、2傷。圖／民眾提供
新北市樹林區昨天發生情侶吵架後，卡式爐瓦斯罐爆炸引發火災造成1死、2傷，警方複訊顏姓女子，她承認劉姓男友是因為負氣刻意引爆手上的瓦斯罐，員警今天上午帶顏女重返事故現場，配合鑑識小組採證調查。

樹林區潭興街1幢6層樓公寓，昨天下午2時許有鄰居先聽見情侶吵架，隨即傳出爆炸聲，接著4樓、5樓窗戶便竄出烈焰與濃煙。情侶檔住戶自行逃出，26歲劉男雙手有4根手指被炸斷，29歲顏女腰部、手臂燒燙傷，2人送醫之後，劉男病情惡化插管治療中，顏女傷勢較輕。

火勢大約半小時後被消防隊撲滅，李姓房東的40歲兒子在7樓頂層加蓋被發現昏倒在樓梯間，送醫途中已無生命跡象，到院宣告死亡。由於李、劉、顏3人均有毒品前科、彼此認識，房子4至6樓有內梯連通是同1戶，由李男無償提供給情侶住，他自己住在頂樓加蓋。

鄰居指稱，該戶出入複雜，3人常在屋內開毒趴，警察來查過好幾次，有人甚至懷疑在屋內製毒引發爆炸。但警方指稱過去在此查獲過持有與吸食，並無販售與製造，昨天爆炸發生火災，事後初步也沒找到毒品，後續重點在調查爆炸原因與動機。

劉男昨天送醫之後插管治療無法言語，傷勢最輕的顏女曾透露，吵架後男友手上的瓦斯罐爆炸。警方今天對情緒恢復的顏女製作調查筆錄，她說因為昨天想外出被男友拒絕，2人發生爭吵，後來劉男便負氣引爆瓦斯罐釀成火災。

據了解，昨天鑑識人員在火場找到瓦斯罐殘骸和瓦斯噴燈，與顏女的說詞吻合。外傳劉男可能引爆其他類似土製炸彈的爆裂物，警方表示依照房屋毀損程度與劉男傷勢，難以斷言，還需待鑑識人員今天是否在屋內找到火藥殘跡和可疑碎片才能判斷，今天早上員警已帶顏女重返現場，配合鑑識小組採證調查。

起火戶自行逃出的26歲劉姓男子，左手小指及右手中指、無名指、小指都被炸斷，身上5%面積二度燒燙傷被送醫。圖／民眾提供
起火戶自行逃出的26歲劉姓男子，左手小指及右手中指、無名指、小指都被炸斷，身上5%面積二度燒燙傷被送醫。圖／民眾提供

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