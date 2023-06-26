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宜蘭冬山驚見男屍右小腿蜘蛛和蛇刺青 警籲協尋

中央社／ 宜蘭26日電

宜蘭冬山產業道路旁草叢5月發現男性遺體已明顯腐爛，身上包含右小腿有蜘蛛和蛇圖樣等多處刺青，年齡約45至60歲，警方呼籲，若有親友失蹤且特徵相符，請與羅東警分局聯繫。

宜蘭縣政府警察局羅東分局今天發布新聞稿表示，有民眾5月27日下午2時登山時，行經冬山鄉八寶村一處山區產業道路，靠近路燈編號73247旁草叢發現1具男性遺體，警方立即派員封鎖現場鑑識採證。

警方初步調查，遺體已明顯腐爛，無法辨識身分，身上沒有證件，死者身著印有梵文字母的棕色短袖T恤和印有英國國旗的短褲，經報請宜蘭地檢署檢察官及法醫相驗解剖，初步研判死者年齡約45歲至60歲、身高約170公分。

警方指出，遺體也有多處刺青，包含背部和右大腿的神像、肚子刺有龍圖樣，右小腿則有蜘蛛、蛇圖樣，且死者有長期嚼食檳榔習慣，研判死亡時間約1週至2週。

警方表示，現正積極清查死者身分，除比對宜蘭縣已受理報案的失蹤人口外，並擴大清查全國失蹤人口資料，另積極調閱周邊監視器以釐清案情，呼籲民眾若有親友失蹤，且與上述特徵相符者，請速與羅東警分局偵查隊偵查佐田岦洋聯繫。

失蹤 宜蘭 羅東

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