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誰家鳥兒不見？「藍和尚」迷途逛大街 警PO臉書尋飼主

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

快來認領！桃園市桃園區一間藥妝店昨下午突然飛進一隻全身水藍色的鸚鵡，員工見狀趕緊報警請求協助抓鳥，事後發現鸚鵡有戴腳環，但號碼無法辨識，目前仍安置在派出所，希望飼主趕緊現身將鳥兒帶回家。

桃園警分局埔子派出所昨下午2點30分接獲報案，大興西路二段39號一間藥妝店員工指出，一隻疑似有人豢養的水藍色鸚鵡「藍和尚」飛進店內，不知道該如何處理，請求員警到場協助。

員警獲報後前往瞭解，經檢查發現鸚鵡腳上有戴腳環，於是帶牠前往鳥店，但因無法辨認其腳環號碼，無從尋找飼主，員警詢問附近店家是否看過這隻小鳥，但沒有收穫，只好先將牠帶回所內暫時安置，只見藍和尚大小約一個手掌大，停在手上時相當可愛，萌度破表。

對此警方在臉書張貼公告訊息「有人家裡的小鳥走失嗎？」希望飼主趕緊與埔子派出所連絡，若飼主未出面認領將通報動保單位做後續收容。

桃園警方帶著小鳥到附近店家詢問是否有看過。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方帶著小鳥到附近店家詢問是否有看過。記者周嘉茹／翻攝
桃園一間藥妝店昨下午飛進一隻走失的「藍和尚」鸚鵡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一間藥妝店昨下午飛進一隻走失的「藍和尚」鸚鵡。記者周嘉茹／翻攝

鸚鵡

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