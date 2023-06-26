誰家鳥兒不見？「藍和尚」迷途逛大街 警PO臉書尋飼主

快來認領！桃園市桃園區一間藥妝店昨下午突然飛進一隻全身水藍色的鸚鵡，員工見狀趕緊報警請求協助抓鳥，事後發現鸚鵡有戴腳環，但號碼無法辨識，目前仍安置在派出所，希望飼主趕緊現身將鳥兒帶回家。

桃園警分局埔子派出所昨下午2點30分接獲報案，大興西路二段39號一間藥妝店員工指出，一隻疑似有人豢養的水藍色鸚鵡「藍和尚」飛進店內，不知道該如何處理，請求員警到場協助。

員警獲報後前往瞭解，經檢查發現鸚鵡腳上有戴腳環，於是帶牠前往鳥店，但因無法辨認其腳環號碼，無從尋找飼主，員警詢問附近店家是否看過這隻小鳥，但沒有收穫，只好先將牠帶回所內暫時安置，只見藍和尚大小約一個手掌大，停在手上時相當可愛，萌度破表。