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年輕媽媽開車載2幼兒自撞電桿 車頭毀損嚴重幸人平安

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

肇事轎車撞上路旁電桿，因撞擊力道強大，車頭明顯凹陷毀損，連轎車左前輪也都脫落。圖／民眾提供
肇事轎車撞上路旁電桿，因撞擊力道強大，車頭明顯凹陷毀損，連轎車左前輪也都脫落。圖／民眾提供

苗栗縣苑裡鎮客庄里今天上午發生一起轎車撞電桿車禍，車頭毀損嚴重，連輪胎都撞飛，車上一大兩小，潘姓女駕駛多處擦挫傷，2名分別為2歲、1歲幼兒手腳有輕微擦傷，幸都平安無大礙，事發原因由警方調查中。

警方表示，事故地點位在縣立苑裡高中側門道路，潘姓女子（26歲）今天上午8點多開車由產業道路北往南直行，行經事故地點時，突然失控偏離車道，撞上路旁電桿，撞擊力道強大，電桿被撞斷，車頭明顯凹陷毀損，連轎車左前輪也都脫落。

潘女臉部及膝蓋擦挫傷，送往苑裡李綜合就醫，其酒測值為零，並無酒駕，2名幼兒受到輕微擦傷，均意識清楚，一併送醫檢查治療中；因潘女身上多處受傷，目前無法詢問當時車禍狀況，將等待潘女身體好轉後再詢問當時車禍發生原因。警方呼籲廣大用路人，行駛於道路上應注意車前狀況及車速，維護自身及他人交通安全。

肇事轎車失控撞上路旁電桿，車上一大兩小受輕傷，幸都無生命危險。圖／民眾提供
肇事轎車失控撞上路旁電桿，車上一大兩小受輕傷，幸都無生命危險。圖／民眾提供

車禍

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