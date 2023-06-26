年輕媽媽開車載2幼兒自撞電桿 車頭毀損嚴重幸人平安

肇事轎車撞上路旁電桿，因撞擊力道強大，車頭明顯凹陷毀損，連轎車左前輪也都脫落。圖／民眾提供

苗栗縣苑裡鎮客庄里今天上午發生一起轎車撞電桿車禍，車頭毀損嚴重，連輪胎都撞飛，車上一大兩小，潘姓女駕駛多處擦挫傷，2名分別為2歲、1歲幼兒手腳有輕微擦傷，幸都平安無大礙，事發原因由警方調查中。

警方表示，事故地點位在縣立苑裡高中側門道路，潘姓女子（26歲）今天上午8點多開車由產業道路北往南直行，行經事故地點時，突然失控偏離車道，撞上路旁電桿，撞擊力道強大，電桿被撞斷，車頭明顯凹陷毀損，連轎車左前輪也都脫落。