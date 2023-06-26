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扯！轎班闖台南民宅休息 開冰櫃當冷氣、留滿地垃圾
嘉義縣義竹鄉某轎班昨天到台南鹽水區進香，行經鹽水康樂路時涉擅闖民宅休憩，屋主回家後發現滿地垃圾、菸蒂等，調閱監視器畫面驚見數10人進入，還有人不斷開關冷凍櫃的門「當冷氣用」，甚至直接進入冷凍櫃避暑；屋主氣得說可以給方便，但不能如此惡劣。
屋主女兒蕭小姐說，該轎班已經有聯繫父親，想登門致歉，不過父親還在氣頭上沒有答應，不過目前暫時不會去報警或求償等後續動作。
蕭小姐指出，她老家位於鹽水區康樂路的路邊，住家隔壁還有父親以前當總鋪師時的工作區域，屬半開放式，昨天上午10點多家裡沒人，不料嘉縣義竹鄉某轎班遶境行經，數10人就到她家騎樓休息，更是進入該工作區。
蕭小姐說，調閱監視器才發現，當時一群人自行搬椅子、拿電風扇坐著休息，更有人拉開營業用冰櫃，不斷開啟和關上讓冷風飄出，來回數次，還有人乾脆跑進去把門關上，行徑相當誇張，大搞破壞。
蕭小姐也說，轎班人員離開後留下滿地垃圾、菸蒂、檳榔渣，椅子和電風扇也沒有歸位，父親回家後看到情況氣得大罵惡劣，並調閱監視器畫面；她認為，天氣炎熱要入內休息沒問題，但不能亂動東西。
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