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先生研海林道失聯老婆急報案 原來只是腳程慢

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

研海林道傳出一名山友失聯，後得知僅是腳程慢晚下山，身體狀況穩定。圖為過去研海林道崩塌情形。圖／太管處提供
研海林道傳出一名山友失聯，後得知僅是腳程慢晚下山，身體狀況穩定。圖為過去研海林道崩塌情形。圖／太管處提供
一行7人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，卻傳出55歲許姓山友在太魯閣研海林道失聯，許男老婆、領隊發現先生不見蹤影，擔心先生1人在山區發生事故，著急報案求援。經花蓮縣消防局搜救與聯繫，得知許男腳程較慢、人平安，搜救人員便與許男會合，一起往岳王亭下撤。

消防局指出，1行7人登山隊伍於6月21日從小奇萊步道入山，預計25日岳山亭下山，其中1名許姓山友走在隊伍最後面，同行友人6名皆已返家，領隊得知先生還在沿海林道約9公里處，打電話都聯繫不上，擔心他獨自1人在山區有危險，趕緊報案求救，消防局組成一行4人上山搜救。

消防局第一大隊長吳佳奇表示，因撥打失聯者手機無法接通，便發送簡訊，請許男看到訊息立即撥112或119報平安，終於在今天8時許收到許男打電話報平安。根據搜救帶隊新秀分隊小隊長金皓回報，已在研海林道0公里的索道頭遇到許男，原來他因為腳痛走比較慢，仍可自行下山，搜救人員與他一起下撤。

吳佳奇說，登山每個人腳程不同，延後一天下山其實是正常的事，好在許男只是因為山上訊號不佳而失聯，身體狀況穩定，約中午就可順利下山。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉說，若走奇萊東陵線，途經研海林道，根據每人的腳程，應該要花費5到7天的時間；研海林道屬於等級第二級步道，還不算太難走。

許男因腳程慢一度失聯，經花蓮縣消防局搜救與聯繫，與他會合一起下撤。圖／花蓮縣消防局提供
許男因腳程慢一度失聯，經花蓮縣消防局搜救與聯繫，與他會合一起下撤。圖／花蓮縣消防局提供

山友

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