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影／千鈞一髮！台南貨車閃避轉彎遊覽車 打滑衝到對向車道
台南市南區明興路昨天發生直行貨車為閃避轉彎進加油站遊覽車，貨車打滑衝到對向車道後轉彎才停下來，有人將影片PO上網，驚險過程令人捏了一把冷汗。市警六分局說，警方於該路段編排不定期移動式測速照相勤務，加強速度管理，以避免交通違規與防制交通事故發生。
有網友將此驚險過程PO上網，網友並表示，貨車為閃避轉彎進加油站遊覽車，貨車打滑衝到對向車道後轉彎才停下來，「完美停車」。
市警六分局說，從影所見，雙方駕駛人險釀事故。此案若釀成事故，遊覽車將依道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款規定，轉彎車未禮讓直行車」開罰，可處600元以上，1800元以下罰鍰。
警方呼籲駕駛人，行經路口遇閃黃號誌，應減速慢行及轉彎車應禮讓直行車。建議民眾可提供原始包含正確時間地點違規影像檔案給警方，據以職權舉發。 警方於該路段亦編排不定期移動式測速照相勤務，加強速度管理，以避免交通違規與防制交通事故發生。
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