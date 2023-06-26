影／千鈞一髮！台南貨車閃避轉彎遊覽車 打滑衝到對向車道

台南市南區明興路昨天發生直行貨車為閃避轉彎進加油站遊覽車，貨車打滑衝到對向車道後轉彎才停下來，有人將影片PO上網，驚險過程令人捏了一把冷汗。市警六分局說，警方於該路段編排不定期移動式測速照相勤務，加強速度管理，以避免交通違規與防制交通事故發生。

有網友將此驚險過程PO上網，網友並表示，貨車為閃避轉彎進加油站遊覽車，貨車打滑衝到對向車道後轉彎才停下來，「完美停車」。

市警六分局說，從影所見，雙方駕駛人險釀事故。此案若釀成事故，遊覽車將依道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款規定，轉彎車未禮讓直行車」開罰，可處600元以上，1800元以下罰鍰。