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高雄2失聯移工打黑工 見警穿梭工地狂逃 落網直呼好累

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍高姓和范姓兩名移工，分別於2021年和2022來台合法工作，在同鄉慫恿下逃逸，四處打黑工，警方獲報高雄大坪頂建築工地有非法移工，前往查緝，2移工見警拔腿在裸露鋼筋和模板的工地狂逃，攀牆逃離，最後仍被追捕到案，落網直呼好累。

小港警分局高松派出所日前接獲線報，指大坪頂建築工地，工頭為省錢，聘僱逃逸外籍移工，所長陳宗靖立即組成專案小組，於23日下午2時30分許前往現場查緝。

警方走入模板和鋼筋裸露的工地，2名移工見警察「來訪」，立刻拔腿狂逃，攀牆逃離，最後被警方在工地外圍捕逮獲，2人氣喘吁吁直呼「跑得好累」。

警方將2人帶回調查，查出是高姓(36歲)和范姓(41歲)兩名越南籍逃逸移工，兩人分別於2021年和2022來台合法工作，在同鄉慫恿下逃逸，四處在高雄打黑工。

警詢後，依違反入出國及移民法將2名移工移送移民署高雄市專勤隊偵辦，另依違反就業服務法將董姓雇主（55歲）移送裁處。

2名移工見小港警分局員警，出現在大坪頂工地，立刻拔腿狂逃，攀牆逃離（紅圈處），最後被警方包圍在工地外逮獲。記者石秀華／翻攝
2名移工見小港警分局員警，出現在大坪頂工地，立刻拔腿狂逃，攀牆逃離（紅圈處），最後被警方包圍在工地外逮獲。記者石秀華／翻攝
2名移工見小港警分局員警，出現在大坪頂工地，立刻拔腿狂逃，攀牆逃離（紅圈處），最後被警方在工地外圍捕逮獲。記者石秀華／翻攝
2名移工見小港警分局員警，出現在大坪頂工地，立刻拔腿狂逃，攀牆逃離（紅圈處），最後被警方在工地外圍捕逮獲。記者石秀華／翻攝

移工 移民署

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