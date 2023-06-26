聽老師的話來投資獲利 男遭詐三千萬元警逮車手

新竹王姓男子前加入股票投資Line群組，被群組內假投顧老師以話術誆騙，陸續面交、匯款至對方指定帳戶，共投入3000餘萬元，後續發現無法出金驚覺受騙上當報警，王聽從警方建議，雙方演一齣好戲，以再支付高額資金200萬元提升高等授課班級為由，與對方相約取款，順利計誘逮獲假冒投資公司專員前來取款的陳姓車手。

警方指出，警一分局接獲王男報案，稱在網路上看見財經名人在教投資，從臉書連結至LINE，並配備異性助理提供盯盤、報股等服務，及下載假的投資股市APP「精誠」，將資金匯入「精誠官方客服」指定帳戶，透過老師操作獲利。

警方調查，該手法是遭假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」「高報酬保證獲利」等一頁式廣告，廣邀學員進入 「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內並有犯嫌冒充專家上課，佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢保證獲利，並搭以異性助理言語誘惑(PUA模式)，讓被害人卸下心房而匯款入金，之後更安排外派專員車手與被害人面交，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

警方接獲王男報案，與其相互配合，以再支付高額資金200萬元以提升高等授課班級，與客服人員相約，並於指定面交處所周邊佈署優勢警力埋伏守望，見依約前來取款的20歲陳姓男車手，當場逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。