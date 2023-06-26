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桃園埤塘溺水搶救演練 「遙控救生圈衝出」民眾驚呆

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

遙控救生圈衝出時現場民眾驚呼。記者周嘉茹／攝影
遙控救生圈衝出時現場民眾驚呼。記者周嘉茹／攝影
因應戲水季節的來臨，桃園市政府體育局與桃園市政府消防局第一救災救護大隊今於桃園夜鷺生態埤塘辦理水域搶救演練，現場也邀請龍鳳、龍安里居民及龍安國小學童參觀，此次演練除提升消防人員水域救溺技能，也加強團隊救援能力及救災默契，同時在暑假前灌輸民眾相關防溺知識，戲水應選擇安全合格場所。

此次水域演練結合科技救援器材搶救，主要訓練消防人員在水上救援和緊急應對方面的專業技能。演練中透過模擬多種真實情境，進行各式水域救援器材訓練，包含拋繩槍、魚雷浮標、自製浮具等，更出動遠端遙控救生圈、動力艇等多項救援器材，演練逼真，強化消防人員水域救援、救災技能。

演練中同時提醒民眾選擇安全的水域戲水，遇到溺水案件時，必須保持冷靜，遵行「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步驟，勿貿然下水搶救以免憾事發生。現場也設立宣導關卡和有獎徵答，藉由趣味遊戲宣導正確的預防溺水觀念，讓民眾在遊戲中學習相關知識，寓教於樂。

桃園分隊長張侃峯表示，消防人員唯有透過不斷的訓練，才能在救災現場因應各種狀況，也呼籲民眾，前往合法且有救生設備與人員戲水地點遊憩，並隨時注意環境及自身狀況，萬一發現他人溺水狀況，應立即打電話求助，切勿貿然徒手救生，謹記救生三大原則：岸上救生勝於涉水救生、器材救生勝於徒手救生、團體救生勝於個人救生。

桃園市消防局第一大隊今前往桃園夜鷺生態埤塘進行水域搶救演練。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局第一大隊今前往桃園夜鷺生態埤塘進行水域搶救演練。記者周嘉茹／攝影
現場還有設置許多攤位供大小朋友體驗。記者周嘉茹／攝影
現場還有設置許多攤位供大小朋友體驗。記者周嘉茹／攝影

桃園 溺水

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