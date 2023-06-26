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寵物店二惡煞持開山刀砍人 店員斷臂重傷送醫

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀砍傷林姓店員，店員的手幾乎被砍到斷臂，警方接獲通報到場立即將兩人逮捕，重傷店員送醫救治觀察中，陳姓、張姓行凶男子依殺人、重傷害罪嫌送辦。

陳姓和張姓男子日前到員林一家寵物店消費，認為店員服務態度不佳， 心生不滿，昨晚再上門找店員理論，但雙方又一言不合，陳男和張男二人先朝林姓店員噴辣水，又分持開山刀、榔頭猛砍店員，一旁女店員嚇到報警處理。

警方趕到後立即將行凶的張男(18歲)、陳男(19歲)制伏，並將林姓店員（24歲）送醫救治，員林消防分隊小隊長蔡信成說，到場時林男倒在血泊中，身上有8、9數刀傷，右手臂幾乎被砍到斷臂，生命跡象一度不穩定，幸好送醫救治後，暫時脫離險境。

員林警分局長葉文啟表示，張男與陳男因雙方購物糾紛心生不滿而行凶，警方依殺人、重傷害、毀損罪嫌，將二人移送彰化地檢署偵辦。

員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀砍傷林姓店員，店員的手幾乎被砍到斷臂，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀砍傷林姓店員，店員的手幾乎被砍到斷臂，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀砍傷林姓店員，店員的手幾乎被砍到斷臂。圖／民眾提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀砍傷林姓店員，店員的手幾乎被砍到斷臂。圖／民眾提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀砍傷林姓店員，店員的手幾乎被砍到斷臂。圖／警方提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀砍傷林姓店員，店員的手幾乎被砍到斷臂。圖／警方提供

員林 寵物

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