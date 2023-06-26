中山高南下6車連撞！貨車撞前車又波及前方4車 1人送醫
白姓男子今早駕駛營業貨車行駛中山高南下，在六堵路段內側車道追撞前車，被撞車輛又往前推撞前方另4輛車。國道警察到場處理，封閉2線車道造成堵塞。白男由消防局救護車送醫，前方被撞的5輛車駕駛酒測值為零，警方前往醫院將對白男實施酒測，調查肇事原因。
今天上午8點左右，白男駕駛貨車沿中山高南下，行經指標3.8公里內側車道時，追撞前方貨車，貨車又往前推撞4輛車後，6輛車都停在內側車道，造成交通受阻。
消防局獲報派遣人車前往救護，其中白男指會昏眩，身體不舒服，被送往基隆長庚醫院治療，另5名駕駛表示無礙，不用送醫。警方也派員到場處理，8點25分封閉內側和中間車道，以利拖離事故車輛，8點40分排除事故現場，恢復正常交通。
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