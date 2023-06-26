中山高南下6車連撞！貨車撞前車又波及前方4車 1人送醫

中山高南下六堵路段今天上午8點發生6輛車碰撞事故，1人送醫。國道警察到場處理，調查肇事原因。記者邱瑞杰／翻攝 白姓男子今早駕駛營業貨車行駛中山高南下，在六堵路段內側車道追撞前車，被撞車輛又往前推撞前方另4輛車。國道警察到場處理，封閉2線車道造成堵塞。白男由消防局救護車送醫，前方被撞的5輛車駕駛酒測值為零，警方前往醫院將對白男實施酒測，調查肇事原因。

今天上午8點左右，白男駕駛貨車沿中山高南下，行經指標3.8公里內側車道時，追撞前方貨車，貨車又往前推撞4輛車後，6輛車都停在內側車道，造成交通受阻。