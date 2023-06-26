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高雄用餐遲到1小時被扣訂金…直銷團暴走大吼 警察出動

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

某直銷團體昨天在高雄一間餐廳吃飯，因一團30餘人遲到1小時，店家要求扣取50%訂金，有網友在網路社群Dcard揭露直銷大姐在餐廳崩潰暴走，她和男友也失控加入戰局，警方獲報趕抵，經排解後，店家以和為貴，未扣千元訂金，對方再付了2400元離去。

一名女網友昨下午在網路社群Dcard貼文並附上影片，指她和男友在高雄某間餐廳吃飯，聽到隔壁的大姐被扣訂金開始崩潰，他們遲到了一個小時，30幾個人一起遲到一個小時，店家要求扣取50%訂金，這個時候，直銷大姐就開始崩潰了。

女網友指出，直銷大姐在現場喊「我吃遍全球～從來沒看過這種餐廳」，而且開始進行了極限爆吼，開始無上限大吼大叫，她和男友在旁邊也崩潰了，開始加入戰局。

女網友提及為什麼會扯到直銷這個問題呢，因為期間直銷大姐一直提到「我們是全球40幾個國家都跨足的產業，來高雄開會這麼多次，每次都上萬人…」。女網友質疑，「直銷就這麼囂張嗎？仗著自己人多，就可以瘋狂暴走」？

女網友附上的影片中，只見女網友的男友對著一群直銷大姐勸說，「這不是你們的店，我們在這裡吃飯，你們在這裡講風涼話，我也可以講我的話」。

女網友說，後來還好最後警察來了，阿姨們乖乖繳錢離開了。

轄區左營警分局警方表示，新莊派出所昨下午3時6分接獲報案，獲報在左營區新庄仔路一家餐廳發生消費糾紛，隨即派員趕赴現場處理。

經警方了解，是徐姓女子（57歲）等30人向店家預約於當天12時30分前往用餐，並支付1000元訂金，惟徐女等人遲至下午1時30分始抵達，張姓女店長（24歲）告知無法退還1000元訂金，徐女無法接受而產生口角。

警方到場後，告知徐女等人權益，雙方均表示不願報案，已各自離開。據了解，徐女等人消費額共3400元，最後徐等人支付2400元，加上先前訂金1000元，店家因迫於無奈，未扣取1000元訂金。

某直銷團體昨在高雄一間餐廳吃飯，因一團30人遲到1小時，店家要求扣取50%訂金，網友揭露直銷大姐在餐廳崩潰暴走。圖／取自網路社群Dcard
某直銷團體昨在高雄一間餐廳吃飯，因一團30人遲到1小時，店家要求扣取50%訂金，網友揭露直銷大姐在餐廳崩潰暴走。圖／取自網路社群Dcard
某直銷團體昨在高雄一間餐廳吃飯，因一團30人遲到1小時，店家要求扣取50%訂金，網友揭露直銷大姐在餐廳崩潰暴走，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
某直銷團體昨在高雄一間餐廳吃飯，因一團30人遲到1小時，店家要求扣取50%訂金，網友揭露直銷大姐在餐廳崩潰暴走，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝

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