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三重行人在斑馬線被拖吊車撞死 雙方各說各話都稱綠燈才走

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚發生行人在斑馬線被撞死車禍，與死者同行友人主張他們有按下行人專用號誌，綠燈才開始走，肇事的拖吊車司機則堅稱自己是綠燈直行，雙方各說各話。警方表示實情還需進一步調查釐清。

這起車禍昨晚8時48分發生在重新橋下堤防邊成功路與水漾路口，34歲張姓司機駕駛拖吊車沿水漾路往二重疏洪道的14號越堤道方向行駛，他堅稱當時車速約50公里、是綠燈直行，至成功路口時，行人突然從人行道上跨出步伐，來不及反應直接撞上。

拖吊車右側前擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀、後視鏡折斷，20歲門姓男子被撞飛摔在前方路邊，救護車送往新北市立三重醫院醫途中已無生命徵象，急救後於晚間9時22分宣告不治。

稍早門姓男子和1名朋友一起去大都會公園運動，返家途中發生車禍。友人主張他們過馬路之前有按行人專用號誌，綠燈亮起才開始走，但門男才剛走下人行道，跨出第一步踩上斑馬線就被撞倒。

警方表示現場沒有監視器，拖吊車的行車記錄器檔案無法開啟，將再嘗試打開行車記錄器影像、尋找其他目擊者才能釐清車禍發生經過，張姓司機將依過失致死罪嫌移送法辦。

與死者同行友人聲稱他們有按下行人專用號誌，綠燈才開始走。記者林昭彰／翻攝
與死者同行友人聲稱他們有按下行人專用號誌，綠燈才開始走。記者林昭彰／翻攝
三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝
肇事拖吊車司機聲稱沒注意到行人突然竄出才撞上，右側前擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀、後視鏡折斷。記者林昭彰／翻攝
肇事拖吊車司機聲稱沒注意到行人突然竄出才撞上，右側前擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀、後視鏡折斷。記者林昭彰／翻攝

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