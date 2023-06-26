三重行人在斑馬線被拖吊車撞死 雙方各說各話都稱綠燈才走

三重區重新橋下方水漾路，昨晚有1輛拖吊車撞到斑馬線上行人，傷者送醫不治。記者林昭彰／翻攝 新北市三重區昨晚發生行人在斑馬線被撞死車禍，與死者同行友人主張他們有按下行人專用號誌，綠燈才開始走，肇事的拖吊車司機則堅稱自己是綠燈直行，雙方各說各話。警方表示實情還需進一步調查釐清。

這起車禍昨晚8時48分發生在重新橋下堤防邊成功路與水漾路口，34歲張姓司機駕駛拖吊車沿水漾路往二重疏洪道的14號越堤道方向行駛，他堅稱當時車速約50公里、是綠燈直行，至成功路口時，行人突然從人行道上跨出步伐，來不及反應直接撞上。

拖吊車右側前擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀、後視鏡折斷，20歲門姓男子被撞飛摔在前方路邊，救護車送往新北市立三重醫院醫途中已無生命徵象，急救後於晚間9時22分宣告不治。

稍早門姓男子和1名朋友一起去大都會公園運動，返家途中發生車禍。友人主張他們過馬路之前有按行人專用號誌，綠燈亮起才開始走，但門男才剛走下人行道，跨出第一步踩上斑馬線就被撞倒。