竹北夜晚不平靜…瓦斯漏氣飆破2萬ppm 外洩地點看這裡
新竹縣瓦斯加壓站前天壓力出現異常，驟升的壓力也導致許多民宅家中的瓦斯出現滲漏，其中竹北社區「帝王至尊」發生嚴重氣爆。昨晚8時許，距離氣爆現場不到百米的一棟民宅突然竄出大量瓦斯味，濃度一度達到2萬ppm，讓不少民眾「難以入睡」。新竹縣消防局也統計，昨接獲13起瓦斯漏氣報案，均無人傷亡。
根據消防局提供數據顯示，6月25日凌晨0時起就開始接獲瓦斯漏氣報案，直到晚間9時許，一共有13件瓦斯漏氣案件，地點遍布縣政十六街、博愛街、四維街、仁德街、縣政十一街、建國街、三民路、中泰路、中正東路、光明六路、光明五街、仁義路等。
其中四維街就有2起，但大部分數值都無異常，僅有仁義路瓦斯濃度飆破2萬ppm，四維街雖無偵測到異常數值，但瓦斯表有轉動情形，已通知新竹瓦斯公司進行處置。
新竹縣消防局提醒，如回到家有聞到瓦斯異味，請勿驚慌，第一時間先關閉家中瓦斯爐具及熱水器開關，確認瓦斯管線是否脫落、破損，並打開打開窗戶進行通風，切忌禁止開關任何電器產品，謹慎小心，以策安全。
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