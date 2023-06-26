氣爆少年家屬控等嘸救護車 消防局：同時湧入63通報案
新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%，他的舅舅彭梓銨昨控訴，姪子「當下沒有皮了」，全身是白的，但救護車遲遲未來，最後由媽媽3貼騎機車載兒子就醫，對此相當不諒解。消防局長陳中振也解釋，同時間湧入63通報案電話，各分隊全部出動支援，消防車6分鐘就抵達現場。
彭梓銨昨受訪時眼眶泛淚，懇求媒體、社會大眾幫忙督促縣府「救救孩子」，他說，陳姓少年連假並沒有計畫要出去玩，都是待在家裡，他希望先救小孩子，因為最嚴重，而且，事發當下來不及等救護車，救護車沒有到場，是他們自己騎機車送醫，「這有什麼用？孩子都到長庚醫院了救護車才到。」
陳姓少年家屬也提出訴求，對於當天119沒有在第一時間趕到現場協助送傷患就醫，他們無法諒解，拜託縣長一定要協助針對相關單位。
新竹縣消防局長陳中振解釋，氣爆當下時已啟動「ICS事故現場救災指揮體系應用」，備勤人員12人全部下來接線，但同時湧入63通報案電話，3線全部佔滿，消防局立即派出所有分隊支援，第一輛消防車6分鐘就趕抵現場，「絕對沒有延誤。」
陳中振說，同時湧入63通報案電話，也超出中華電信承載量，但報案民眾等待的同時，其他線路已經在受理報案登記了，整個過程也是可以公開的。
消防防災專家邱晨瑋表示，發生重大災害時，同時間若湧入大量報案電話，是有可能發生占線這種狀況，但民眾如果持續撥打，一定會撥進去，要解決這種狀況，第一個就是擴充設備、報案線路，也可朝AI人工智能方向來接線，再讓消防員迅速判斷輕重緩急，進而有效派遣。
此外，也可多功能結合電話、APP和LINE等通訊報案，讓電話報案同時，出現文字訊息，像是消防人員看到「全身燒燙傷」這種嚴重狀況，就會優先處理。邱晨瑋也建議，情況緊急卻打不進119，也可撥打110請警方直接由系統轉發給消防局，警方第一時間可以透過派遣系統描述緊急狀況，不過也提醒，謊報有相關刑責，非緊急必要請民眾不要隨意撥打報案電話。
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