竹市警加強取締車不停讓行人 平均1個月近500件

新竹市急欲擺脫行人地獄汙名，市警局近期針對「車不停讓行人」加強取締，經統計，今年1月至5月「車不停讓行人」取締件數共2475件，平均一個月近500件，相較去年同期取締的1169件，今年共增加取締1306件；取締行人部分則有187件，與去年同期379件比較，今年取締減少192件，警方呼籲，行人地獄不全是駕駛人的責任，行人也有要避免交通危害的自覺。

竹市警方近期強化「路口安全、行人優先」勤務，因此規畫「行人及護老交通安全執行計畫」，加強取締路口違規、車不停讓行人及行人違規等重點項目。

警方統計，今年1月1日至5月取締「車不停讓行人」共2475件；同期行人路口交通事故死傷人數191人（死亡1人、受傷190人），與去年同期死傷人數231人（死亡4人、受傷227人）相較，共減少40人（死亡減少3人、受傷減少37人）。

而取締行人部分，今年1月至5月行人違規187件，與去年同期379件比較共減少192件。警方說，因行人未有車牌等辨識物，無法適用科技執法，因此，取締行人違規主要是結合平日巡邏或交通稽查勤務，採當場攔查方式舉發。

警方分析，交通亂象的主要原因是台灣人遵守交通法規的習慣未被建立，但將行人地獄全歸咎在機動車輛的錯也不完全正確，現況下行人違規也很常見，包括行人闖紅燈、不走行穿線、跨越安全島等。

對此，市府指出，雖說汽、機車要禮讓行人，但不代表行人就可任意違規穿越馬路，依道路交通管理處罰條例134條規定，行人過馬路時一定要從行人穿越道、天橋或地下道通過，不得任意穿越雙黃線或是分隔島。穿越道路時務必要注意左右方來車，尤其要避免「邊走邊滑手機」，以免造成事故，行人綠燈秒數不足時，切勿強行通過。

市府表示，為建立安全友善人本交通環境，市府也全面盤點，並就車流量、行人流量、交通壅塞程度，以及易肇事路段等標準評估實施行人專用時相或行人早開時相。