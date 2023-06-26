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影／后里店家遭人潑灑不明液體引恐慌 警方鎖定對象追查
台中市后里火車站附近一間自行車租車店昨天下午被人潑不明液體，該店家曾被人在店門口放鞭炮、噴漆和滅火器，業者懷疑又是同業競爭糾紛，大甲警分局今天說明，已鎖定對象追查中。
大甲分局表示，昨天下午3點9分，后里火車站前一家租車店，被害店家遭人潑灑不明液體，轄區義里派出所獲報後立即派員至現場展開調查，並組成專案小組擴大調閱監視器畫面，現已鎖定特定對象偵辦中。
警方將盡速追緝嫌犯到案說明，釐清犯案動機，並將加強該處所巡邏勤務，防止類似事件再次發生，確保市民的安全和安寧；警方再次呼籲，如有私權糾紛應循法律正當管道解決，絕對不容許任何形式之不法暴力行為，務必從速嚴究嚴辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。
警方表示，受害者為租車業者，不排除和前兩案一樣，疑為同業糾紛，詳情尚須通知犯嫌到案說明。
業者將店家前監視影像PO網說，該店曾被人放鞭炮，後來又噴漆和噴滅火器粉，他說如果是潑灑硫酸或汽油，若波及遊客，後果嚴重。
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