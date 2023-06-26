新北情侶吵架後大火 房東兒枉死

新北市樹林區昨天傳出住宅火警，一對情侶吵架後傳出爆炸並發生火災，造成一死二傷。記者林昭彰／翻攝 劉姓男子昨天下午與顏姓女友在新北市樹林區租屋處發生爭吵，沒多久劉男手上的卡式爐瓦斯罐突然爆炸，當場炸斷劉雙手四根手指，顏女也多處燒燙傷；爆炸引發大火，造成住在樓上的房東兒子疑逃生不及，被濃煙嗆昏不治，劉男送醫後插管搶救，顏女也情緒不穩，是意外還是刻意引爆，檢警今天調查釐清。

據了解，起火戶位於樹林區文林國小圍牆邊的潭興街，為六層樓公寓，頂樓另有加蓋，一至三樓、四至六樓各有內梯是共同戶，四至六樓由廿六歲劉男與廿九歲顏女承租，李姓房東的四十歲兒子住在頂樓加蓋。

警方調查，火警發生在昨天下午二點左右，案發前鄰居聽見爭吵，沒多久就傳出爆炸引發火災，火勢和濃煙從四、五樓竄出；消防隊趕抵時，劉姓男子和顏姓女友已自行逃出，二人當時均有意識。

救護人員檢視，劉男左手小指及右手中指、無名指、小指都被炸斷，左大腿遭割傷皮開肉綻，身上有燒燙傷，顏女腰部、手臂燒燙傷，將二人送亞東醫院，劉男到院後病情惡化，插管治療中，顏女留院觀察。

消防人員撲滅火勢後清理火場，發現燃燒面積集中在四、五樓約六十平方公尺，隨後在七樓樓梯間發現李姓男子昏倒在地，沒有明顯燒傷，但疑似嚴重吸入性嗆傷，已無生命徵象，送土城長庚醫院搶救不治。

警、消一度以為是瓦斯氣爆，但該戶使用天然氣，管線幾完好無損，家中也沒有桶裝瓦斯鋼瓶；經詢問仍可言語的顏女，她說事前二人有吵架，當時劉男手上拿著卡式爐瓦斯罐在灌氣，突然爆炸，其他細節不清楚。

警方事後在五樓找到瓦斯罐殘骸，但因顏女情緒不穩定，劉男重傷插管，目前無法判斷是意外還是刻意引爆，已報檢方調查釐清。