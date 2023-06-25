新北三重死亡車禍 拖吊車撞上斑馬線行人送醫不治
新北市三重區成功路與水漾路口，今晚8時48分傳出死亡車禍。34歲張姓司機駕駛拖吊車沿水漾路往二重疏洪道的14號越堤道方向行駛，至事故地點撞上準備走斑馬線往成功路方向過馬路的20歲門姓男子。
據稱門姓男子當時跟朋友去大都會公園運動，剛從人行道跨出第一步走向斑馬線就被撞倒。救護車趕抵時，患者已無生命徵象，送往新北市立三重醫院急救，仍於晚間9時22分宣告不治。
事故現場由警方依規定測繪記錄，張姓拖吊車司機並未飲酒，詳細肇事原因尚待調查釐清。
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